В Москве в среду ожидается до 19°С

В Москве в среду, 30 сентября, ожидается до +19°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +17 до +19°C. Установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер сохранит юго-восточное направление, его скорость составит 6-11 м/с без порывов.

Атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, ночью – 755 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.