Названы регионы-лидеры по числу долгожителей

Наибольший процент людей старше 80 лет среди населения наблюдается в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Москве, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. Об этом сообщает РИА «Новости»

По словам Егоровой, больше всего долгожительниц в Северной Осетии – 23,5% от числа людей старше 60 лет, а также в Санкт-Петербурге и Москве – 23,02% и 22,94%. Кроме того, женщины старше 80 лет составляют более 22% населения Тамбовской, Рязанской, Воронежской и Тульской областей.

Похожая ситуация наблюдается с численностью мужчин-долгожителей, отметила эксперт. Так, в Северной Осетии-Алании они составляют 17,25% населения старшего возраста, в Москве – 17,03%, в Санкт-Петербурге – 15,86%. Высокая численность долгожителей фиксируется также в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

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