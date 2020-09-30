Защита обжалует приговор осужденному в США россиянину Никулину

Защита россиянина Евгения Никулина, осужденного в США по обвинению в киберпреступлениях, намерена обжаловать приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Никулина Валерию Нечай.

Адвокат отметила, что с учетом проблем Никулина с психическим здоровьем и его семейных обязательств приговор должен быть значительно сокращен. При этом защита довольна решением суда, который отверг «чрезмерный запрос властей», подчеркнула Нечай.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Никулина к 88 месяцам (7 годам и 4 месяцам) тюремного заключения. Из них 48 россиянин уже провел в заключении, отметила адвокат.

Россиянин Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.

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