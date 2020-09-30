Минфин предлагает расширить доступ к данным о регистрации смерти

Министерство финансов России предлагает расширить список лиц, которые могут получить доступ к данным о регистрации смерти. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект поправок в федеральный закон, подготовленных ведомством.

Минфин предлагает разрешить доступ к данным Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также судебным приставам и нотариусам, указано в материале.

Отмечается, что они смогут получить данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении туда исправлений или изменений.

По заявлению Минфина, доступ к данным о регистрации смерти позволит Минцифры, нотариусам и приставам эффективнее выполнять свои обязанности.

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