Суд США отказался оправдать россиянина Никулина
Американский суд отказал обвиняемому в киберпреступлениях россиянину Евгению Никулину в оправдании, заявил судья Уильям Элсап. От этом сообщает РИА «Новости».
Судья отклонил ходатайства о проведении нового процесса и о вынесении оправдательного приговора, указано в сообщении. Элсап высоко оценил работу защиты.
Ранее суд присяжных в США признал гражданина России Евгения Никулина виновным по всем статьям обвинения в киберпреступлениях.
Россиянин Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.
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