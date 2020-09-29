Драка сторонников правящей партии и оппозиции произошла в Грузии

В Грузии произошла драка между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и представителями оппозиционной политсилы «Единое национальное движение». Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел в городе Марнеули.

В результате разборок есть пострадавшие, в том числе среди журналистов, они были доставлены в больницы.

В грузинском МВД добавили, что задержания в ходе драке не производились.

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