Драка сторонников правящей партии и оппозиции произошла в Грузии
Ника Пикекатлет
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В Грузии произошла драка между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и представителями оппозиционной политсилы «Единое национальное движение». Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Инцидент произошел в городе Марнеули.
В результате разборок есть пострадавшие, в том числе среди журналистов, они были доставлены в больницы.
В грузинском МВД добавили, что задержания в ходе драке не производились.
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