В Перу индейцы захватили нефтепровод
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Государственная нефтяная компания Перу Petroperú заявила, что индейцы захватили крупнейшую насосную станцию на Североперуанском нефтепроводе ONP, пишет РИА «Новости».
«В 00.30 (8.30 мск) группа примерно из 200 жителей заблокировала вход на станцию 5 ONP», — говорится в сообщении.
Компания предупредила об опасности — рядом находятся нефтяные резервуары, поэтому запрещено использовать мобильные телефоны и транспортировать грузы. Предприятие призвало власти начать диалог с коренными народами.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США впервые казнили приговоренного к смерти индейца
— В Бразилии ученого по коренным народам убили стрелой, когда он изучал племя