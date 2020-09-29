Для пожилых москвичей продлили домашний и удаленный режимы

Для пожилых москвичей до 28 октября будут действовать домашний и удаленный режимы, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

«Установить, что с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания... Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы», — говорится в документе.

В столице коронавирусом заразились 290 293, выздоровели 247 301, погибли 5 203 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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