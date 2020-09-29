Под Екатеринбургом рухнул надземный переход

В Свердловской области рухнул надземный переход на трассе М-5, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«На автодороге М-5 «Урал», на км 193 с 18.55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход упал после того, как его повредил КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Водитель машины скончался. На место выехали спасатели.