Глава карельского «Мемориала» Дмитриев получил 13 лет колонии по делу о педофилии

Главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву Верховным судом региона был увеличен тюремный срок по делу о педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, уголовное наказание Дмитриеву было изменено с 3,5 лет до 13 лет колонии строгого режима.

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов отметил, что приговор в оправдательной части полностью отменен, а именно о хранении оружия и изготовлении порнографии.

Само дело направлено на рассмотрение в Петрозаводский городской суд. Ранее в нем был вынесен первоначальный приговор Дмитриеву, который обвиняется в сексуальном насилии над приемной дочерью, ей на тот момент было меньше 14 лет.

Сам Дмитриев своей вины не признает.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сидеть до ноября: историку Дмитриеву вынесли приговор

— Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

— Суд оправдал виновного в педофилии историка Дмитриева по ряду статей