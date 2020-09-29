На Стамбул обрушился мощный ливень и град
Анна Светлова
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Во вторник, 29 сентября, на Стамбул обрушился сильный ливень и град, это привело к затоплению улиц и подземных переходов. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
На распространенных кадрах видно, как автомобили оказались под водой. Поземные переходы в районе Топкапы также затопило.
Ранее метеорологи предупреждали жителей Стамбула, что сильные осадки будут в районах Силиври, Бююкчекмедже, Чаталджа и Арнавуткей.
Отмечается, что спасатели эвакуируют людей из затопленных переходов и машин.
Информации о пострадавших не приводится.
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