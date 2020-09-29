В Москве ограничили работу «наливаек» в жилых домах

Власти Москвы установили новые нормы по торговле алкоголем в жилых домах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

Теперь продавать алкоголь позволяется лишь в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 кв. м. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом ряд помещений не могут быть применены в качестве зала обслуживания. К ним относятся сцены, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи.

Новые правила касаются также «наливаек» - торговых точек, которые продают алкогольную продукцию, в том числе в ночное время.

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