В Москве ограничили работу «наливаек» в жилых домах
Власти Москвы установили новые нормы по торговле алкоголем в жилых домах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.
Теперь продавать алкоголь позволяется лишь в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 кв. м. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом ряд помещений не могут быть применены в качестве зала обслуживания. К ним относятся сцены, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи.
Новые правила касаются также «наливаек» - торговых точек, которые продают алкогольную продукцию, в том числе в ночное время.
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