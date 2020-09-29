Москвичка сбросила с балкона полмиллиона рублей лжеполицейскому для задержания мошенника

Пенсионерка из Москвы сбросила с балкона 500 тыс. руб. мужчине, который представился ей сотрудником полиции, чтобы тот задержал обманывавшего ее мошенника. Об этом сообщает агентство «Москва»

Как сообщила полиции 79-летняя москвичка, на ее домашний телефон позвонил неизвестный человек и представился полицейским. Он заверил женщину, что в районе ее проживания действуют мошенники и рекомендовал при возникновении странных случаев незамедлительно обратиться к нему.

Спустя какое-то время пенсионерке позвонил другой человек, он стал интересоваться ее банковскими счетами. Тогда женщина испугалась и позвонила мужчине, который связался с нее ранее. Он порекомендовал ей выполнить условия мошенника, чтобы тот мог «задержать» его в момент передачи денег.

Москвичка согласилась, сняла с банковского счета 500 тыс. руб. и бросила их со своего балкона. Спустя какое-то время она осознала, что поддалась провокациям мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники МВД задержали 28-летнего приезжего. Часть похищенного удалось вернуть.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый арестован. В настоящее время ведутся поиски соучастника преступления.

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