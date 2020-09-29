Медведь напал на туристку на Камчатке

На Камчатке бурый медведь напал на туристку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД России.

Инцидент произошел в районе реки Быстрая Елизовского муниципального района.

«Женщина успела скрыться в машине, однако в результате нападения медведя она получила раны лица и головы. Туристка в сознании, ей оказывают медпомощь», — рассказали в ведомстве.

На месте работают охотоведы и полицейские, они ищут животное.

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