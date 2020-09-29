Прокуратура просит признать геноцидом убийства под Новгородом в 1942 году

Прокуратура Новгородской области планирует направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР в деревне Жестяная Горка в 1942 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры прокуратура Новгородской области изучила материалы по обнаружению на территории деревни Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской области (с 1944 года Новгородская область) массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

В годы ВОВ в этом районе нацисты осуществляли массовые расстрелы и казни мирного населения. Более 500 останков обнаружили весной 2019 года. В общей сложности были извлечены останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей младше 12 лет.

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