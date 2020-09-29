В Общественной палате предложили запретить рекламу безалкогольного пива

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива, пишет RT.

Хамзаев подчеркнул, что, несмотря на антиалкогольную политику и запрет в России на рекламу алкогольной продукции, производители безалкогольного пива до сих пор могут использовать рекламные инструменты.

При этом через такую рекламу так или иначе зрители получают информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги, заметил член ОП.

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