В Общественной палате предложили запретить рекламу безалкогольного пива
Бернст Ю.
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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива, пишет RT.
Хамзаев подчеркнул, что, несмотря на антиалкогольную политику и запрет в России на рекламу алкогольной продукции, производители безалкогольного пива до сих пор могут использовать рекламные инструменты.
При этом через такую рекламу так или иначе зрители получают информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги, заметил член ОП.
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