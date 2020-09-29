Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Самарской области в районе села Семеновка легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
На борту находился пилот, он госпитализирован.
По предварительным данным, самолет допустил жесткую посадку при попытке взлета.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пилот самолета, который жестко приземлился в Подмосковье, погиб
— Прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой самолета в Щелкове