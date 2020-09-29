Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика в Амурской области

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве тигра Павлика в Амурской области передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«Установлены личности подозреваемых в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Тело амурского тигра нашли на прошлой неделе возле села Новостепановка Свободненского района.

Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в 2018 году. Спустя 1,5 года после курса реабилитации их выпустили на волю в Амурской области, надев на них ошейники для мониторинга.

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