На Сахалине учитель пришел к второклассникам с топором
Бернст Ю.
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В сахалинском городе Оха учительница литературы пришла на урок к второклассникам с топором, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство образования региона.
По данным ведомства, преподаватель принесла топор в качестве наглядного пособия.
В министерстве отметили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.
В настоящее время проводится проверка.
Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся данной школы. Она сообщила, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала топор после того, как мальчик ошибся в ударении при чтении.