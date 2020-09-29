На Сахалине учитель пришел к второклассникам с топором

В сахалинском городе Оха учительница литературы пришла на урок к второклассникам с топором, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство образования региона.

По данным ведомства, преподаватель принесла топор в качестве наглядного пособия.

В министерстве отметили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.

В настоящее время проводится проверка.

Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся данной школы. Она сообщила, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала топор после того, как мальчик ошибся в ударении при чтении.