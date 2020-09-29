В национальных парках Японии появятся офисы для фрилансеров
Бернст Ю.
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в национальных парках Японии из-за сокращения числа туристов организуют импровизированные офисы для фрилансеров, сообщает портал Travel and Leisure.
С этой целью в нацпарках сейчас увеличивают число точек доступа Wi-Fi и монтируют арендуемые рабочие места в отелях и кемпингах.
Это делается для того, чтобы «люди работали удаленно и при этом отдыхали», заявил один из сотрудников гостиницы в национальном парке Сетонаикай.
Условия для фрилансеров будут определять сами заповедники. В одних парках гости смогут на несколько часов арендовать номера отелей, в других будут обустроены офисы на природе, в палатках.
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