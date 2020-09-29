В России осужденных смогут переводить в колонии рядом с домом

В России 29 сентября вступает в силу закон, позволяющий переводить осужденных в колонии, расположенных вблизи его дома или места проживания близких родственников. Об этом сообщает ТАСС.

Для этого необходимо письменное заявление осужденного или одного из его близких родственников.

Тогда, отбывающий наказание будет переведен при наличии такой возможности.

Под близкими родственниками подразумеваются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки.

Закон был подписан главой государства 1 апреля 2020 года.