В Воронежской области ликвидировали последний крупный пожар

Сотрудники МЧС потушили последний крупный пожар в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства по региону Сергея Хренова.

По его словам, возгорание удалось ликвидировать к 21.00 мск на площади 168,8 га.

Хренов рассказал, что пожар возник в Борисоглебском районе в воскресение на площади 10 га, а к утру понедельника распространился на 130 га. В течение дня огонь дошел до 168,8 га.

В регионе в течение 26 и 27 сентября произошло 178 пожаров на около 300 га. Огонь уничтожил 7 жилых домов, повредил 2 жилых дома, 5 дач и 22 постройки.

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