Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до ноября
Катерина Медведева
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Правительство Азербайджана продлило особый карантинный режим в стране из-за пандемии коронавируса до 2 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 ноября 2020 года», — говорится в постановлении.
Ранее срок действия карантинного режима в республике был установлен до 30 сентября.
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