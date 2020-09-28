Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до ноября

Правительство Азербайджана продлило особый карантинный режим в стране из-за пандемии коронавируса до 2 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 ноября 2020 года», — говорится в постановлении.

Ранее срок действия карантинного режима в республике был установлен до 30 сентября.

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