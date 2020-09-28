В США мужчина предложил за $30 тысяч стрелять по полиции в Луисвилле

Власти США арестовали мужчину, который в соцсети попросил $30 тыс., чтобы стрелять в полицейских рядом со своим домом в городе Луисвилл (штат Кентукки). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского минюста.

Известно, что 23 сентября Кортес Ламонт Эдвардс вышел в прямой эфир на странице в Facebook, при этом он размахивал оружием. Он заявил, что за $30 тыс. выстрелит в полицейских Лиусвилла, которые были напротив его дома во время беспорядков.

Мужчину арестовали 27 сентября в его доме. В ходе обыска правоохранители нашли полуавтоматический пистолет. Ему было предъявлено обвинение в хранении оружия.

В случае, если Эдвардса признают виновным в суде, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

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