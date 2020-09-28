Ребенок пострадал при обрушении перехода в Подмосковье

Ребенок оказался среди пострадавших при обрушении технологического перехода в подмосковном городе Ступино. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В каком состоянии сейчас находится несовершеннолетний, не уточняется.

Известно, что в ликвидации последствий обрушения были задействованы 68 человек и 25 единиц техники.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход, из-за чего следователи возбудили уголовное дело. Всего пострадали 54 человека.

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