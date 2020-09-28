СК сообщил о задержании сына экс-губернатора Иркутской области по делу о коррупции

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о задержании сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрей был задержан. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сыну чиновника, который занимал пост депутата заксобрания региона, вменяется мошенничество в особо крупном размере. По некоторым данным, в деле фигурирует программа замены лифтов в Иркутской области, проводимая в 2018 году.

Петренко уточнила, что задержание было произведено в понедельник, 28 сентября. Как отметила представитель СКР, сразу после этого по месту жительства и работы Левченко прошли обыски. Следственные мероприятия также провели у его отца.

Она заключила, что на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для Андрея Левченко.