Свыше 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.09 по мск, в Домодедово отменено 10 вылетов и задержано еще четыре.

При этом во Внуково отменен один рейс, а также задержано еще три.

Кроме того, в Шереметьево задержан один вылет, а четыре — отменено.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.