Под Воронежем площадь ландшафтных пожаров почти достигла 100 га

Под Воронежем в Новоусманском районе зафиксировали ландшафтный пожар на площади в 30 га, пишет ТАСС со ссылкой на представителя районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

«Горит около 30 га, это горит луг между населенными пунктами Бабаково и Отрадное. Имеется несколько очагов», — сказал источник.

Таким образом, в области огонь охватил около 95 га. Для помощи местным пожарным уже выехали аэромобильная группировка Липецкого регионального управления МЧС и группировка Тульского спасательного центра МЧС России. В понедельник спасатели задействуют еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 3 раза

— Под Ростовом локализовали горение травы на хуторе Рогожкино

— Под Волгоградом тушат 50 гектаров природного пожара