Под Воронежем площадь ландшафтных пожаров почти достигла 100 га
Карина Казанцева
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Под Воронежем в Новоусманском районе зафиксировали ландшафтный пожар на площади в 30 га, пишет ТАСС со ссылкой на представителя районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
«Горит около 30 га, это горит луг между населенными пунктами Бабаково и Отрадное. Имеется несколько очагов», — сказал источник.
Таким образом, в области огонь охватил около 95 га. Для помощи местным пожарным уже выехали аэромобильная группировка Липецкого регионального управления МЧС и группировка Тульского спасательного центра МЧС России. В понедельник спасатели задействуют еще один вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.
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