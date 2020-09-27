Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион

В мире за сутки от коронавируса скончались 1 917 человек, что увеличивает общее число смертей до 1 000 202, следует из данных портала Worldometer.

На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (7 294 032 заражения, 209 236 смертей), на втором — Индия (6 041 638 заражений, 94 971 смерть), на третьем — Бразилия (4 718 115 заражений, 141 441 смерть).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24,5 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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