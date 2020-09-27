В Белоруссии на протестах правоохранители задержали уже больше 100 человек
Карина Казанцева
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В Белоруссии в 50-й день протестов правоохранители задержали уже больше 100 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.
«Задержано более 100 человек в целом по стране», — сказала Чемоданова.
Она добавила, что точная цифра появится позднее.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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