В Белоруссии на протестах правоохранители задержали уже больше 100 человек

В Белоруссии в 50-й день протестов правоохранители задержали уже больше 100 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Ольгу Чемоданову.

«Задержано более 100 человек в целом по стране», — сказала Чемоданова.

Она добавила, что точная цифра появится позднее.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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