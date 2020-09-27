Уголовное дело возбуждено после обрушения перехода в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после обрушения пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью людей, пояснила Петренко.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход. По последним данным, в результате произошедшего пострадал 51 человек.

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