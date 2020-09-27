Жителей Техаса призвали не пить воду из-за пожирающего мозг паразита
Бернст Ю.
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Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду после обнаружения в ней паразита, который поражает нервную систему человека. Об этом администрация города сообщила на своей странице в Facebook.
Позже употребление водопроводной воды разрешили, но только после кипячения.
По данным властей города, из-за заражения амебой в больнице оказался шестилетний мальчик.
Паразитический организм неглерия Фоулера вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который зачастую заканчивается летальным исходом, утверждают специалисты.