Жителей Техаса призвали не пить воду из-за пожирающего мозг паразита

Власти техасского города Лейк-Джексон призвали жителей не пить водопроводную воду после обнаружения в ней паразита, который поражает нервную систему человека. Об этом администрация города сообщила на своей странице в Facebook.

Позже употребление водопроводной воды разрешили, но только после кипячения.

По данным властей города, из-за заражения амебой в больнице оказался шестилетний мальчик.

Паразитический организм неглерия Фоулера вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который зачастую заканчивается летальным исходом, утверждают специалисты.