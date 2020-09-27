В Москве выявили максимальное число случаев коронавируса впервые с июня
Катерина Медведева
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За прошедший день в Москве выявили 2 016 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Отмечается, что число зафиксированных случаев инфицирования превысило 2 тысячи впервые с начала 2 июня.
Днем ранее было выявлено 1 792 новых заразившихся.
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