В Москве выявили максимальное число случаев коронавируса впервые с июня

За прошедший день в Москве выявили 2 016 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Отмечается, что число зафиксированных случаев инфицирования превысило 2 тысячи впервые с начала 2 июня.

Днем ранее было выявлено 1 792 новых заразившихся.

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