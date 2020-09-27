Украинские спасатели завершили работы на месте падения Ан-26

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины закончила работу на месте крушения в Харьковской области самолета Ан-26. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне спасатели проводили работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказанию психологической помощи родственникам погибших.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Погибли 26 человек.

26 сентября был объявлен на Украине днем ​​траура по погибшим в авиакатастрофе.

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