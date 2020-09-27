Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30
Бернст Ю.
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Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По последним данным, 17 из них госпитализированы.
По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие являются работниками предприятия, большинство из них — граждане стран СНГ.
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