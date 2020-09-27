Шестнадцать горняков погибли в результате аварии на угольной шахте в Китае
Бернст Ю.
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На угольной шахте в Чунцине на юго-западе КНР произошел выброс монооксида углерода, сообщает Центральное телевидение Китая.
В результате 16 человек погибли и один пострадал.
Спасатели вытащили тела всех заблокированных горняков.
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