В Москве в воскресенье синоптики обещают до +21°С
Максимс Краюшкинс
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В Москве в воскресенье, 27 сентября, ожидается до +21°С, следует из данных Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от +19 до +21°C. Установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 6-11 м/с.
Ночью температура опустится до +7...+9°C. Ожидается небольшая облачность, местами небольшой дождь. Ветер сохранит юго-восточное направление, его скорость составит 7-12 м/с.
Атмосферное давление днем и ночью составит 755 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.