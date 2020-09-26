Под Ростовом горят 100 гектаров сухой травы
Карина Казанцева
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В Аксайском районе Ростовской области площадь горящей сухой травы достигла 100 гектаров, пишет ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МЧС по области Сергея Пряженцева.
«В настоящее время в Ростовской области на территории Аксайского района действует ландшафтный пожар на площади 100 га», — сказал Пряженцев.
Он отметил, что тушение пожара усложняется сильным ветром и труднодоступной местностью. Угрозы перехода огня на поселения нет.
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