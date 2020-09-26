В Минздраве Белоруссии связали рост заболеваемости COVID-19 с протестами

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что показатели коронавируса увеличились из-за продолжающихся протестов. Об этом пишет РИА «Новости».

«О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Миске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста). Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины», — заявил Пиневич.

По его словам, эта ситуация внушает если не тревогу, то мобилизацию.

Последние дни в Белоруссии коронавирусом заражаются ежесуточно около 300 человек. Всего в республике заболели 77 289, выздоровели 74 046, скончались 813 пациентов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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