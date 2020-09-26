Мужчина открыл стрельбу из автомата из окна дома в Подмосковье

В подмосковном Красногорске мужчина открыл стрельбу из автомата из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел на улице Южный бульвар. В полицию поступили жалобы от соседей, которые услышали звуки выстрелов.

Правоохранительные органы провели задержание мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, житель Подмосковья стрелял из охолощенного автоматического оружия.

Выясняются обстоятельства произошедшего. В результате никто не пострадал.