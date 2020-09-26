Три села находятся под угрозой из-за возгорания сухой травы под Ростовом

В Ростовской области в Аксайском районе произошло возгорание сухой травы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв м.

В ГУ МЧС по региону рассказали агентству о существующей угрозе распространения огня на населенные пункты из-за ветра, в частности на хутора Рыбацкий и Махин, а также на станицу Ольгинская.

На месте работают пожарные службы. Информация о пострадавших, погибших и начале эвакуации не приводится.

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