Три села находятся под угрозой из-за возгорания сухой травы под Ростовом
Ника Пикекатлет
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В Ростовской области в Аксайском районе произошло возгорание сухой травы. Об этом сообщает ТАСС.
Так, площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв м.
В ГУ МЧС по региону рассказали агентству о существующей угрозе распространения огня на населенные пункты из-за ветра, в частности на хутора Рыбацкий и Махин, а также на станицу Ольгинская.
На месте работают пожарные службы. Информация о пострадавших, погибших и начале эвакуации не приводится.
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