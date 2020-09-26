В Магадане ввели режим ЧС из-за крупных лесных пожаров

В Магадане и Хасынском городском округе введи режим ЧС в в границах лесного фонда из-за крупных природных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общая площадь природного пожара в Магаданской области составляет 290 га. В Хасынском городском округе вблизи населенного пункта Хасын огнем охвачено 240 га, в Ольском городском округе — 100 га.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам, жизнью и здоровью людей нет.

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