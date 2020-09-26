Подозреваемый в убийстве девочки нижегородец арестован

Суд постановил арестовать Павла Суркова, который подозревается в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

Как сообщается, он будет содержаться под стражей два месяца, до 24 ноября 2020 года.

Отмечается, что во время заседания суда Сурков признал свою вину в содеянном и заявил, что раскаивается.

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