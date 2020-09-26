Россиянин арендовал дорогу и пытался брать деньги за проезд
Катерина Медведева
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Россиянин арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы брать плату за проезд. Об этом сообщает ОМВД России по Эвенкийскому району.
Предприниматель установил КПП на участке дороги от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района в Красноярском крае.
На участке дороги собралась группа людей на лесовозах. Для дальнейшего проезда водителям грузовых автомобилей предложили оплатить проезд или ехать по объездной дороге.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция.