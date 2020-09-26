В Подмосковье ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

С понедельника, 28 сентября, для жителей Подмосковья ужесточат контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, которые связаны с недопущением распространения коронавируса. Об этом сказано в постановлении губернатора региона, размещенном на сайте правительства Московской области.

В документе указывается, что от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требуется обязательное ношение масок или респираторов при нахождении в местах общего пользования.

Речь идет об объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, предприятиях, медицинских организациях, а также местах общего пользования многоквартирных домов.

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