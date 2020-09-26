Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Российский телеведущий и общественный деятель Владимир Познер считает, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, а большинство людей, по мнению журналиста, судят о событиях по тому, как их преподносят.

«Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире все-таки по тому, как их подают», - сказал Познер в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что это характерно как для России, так и для США, где «показывают только отрицательные картинки о России».