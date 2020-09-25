Красное вино затопило испанский завод

Испанскую винодельню Вильямалеа затопили 50 тысяч литров красного вина, пишет LAD Bible.

Отмечается, что вино разлилось из цистерны, используемой для хранения напитка.

На кадрах видно, как потоки вина вытекают из бака, заливая территорию вокруг завода.

Пока не уточняется, что повредило цистерну.

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