Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых россиян

Минздрав России предложил сделать вакцинацию от гриппа обязательной для некоторых категорий граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на законопроект.

Речь идет о волонтерах, работниках социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также о сотрудниках правоохранительных органов.

В пояснительной записке отмечается, что в период пандемии возрастает риск возникновения микст-инфекции. Обязательная вакцинация направлена на предотвращение осложнений, которые могут быть вызваны гриппом.

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