В рязанском аквапарке утонул школьник из Тульской области
Школьник из Тульской области утонул в аквапарке в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по Рязанской области.
Как стало известно, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области и сопровождающие их взрослые проводили время в одном из рязанских аквапарков.
По данным следствия, 13-летний мальчик начал тонуть во время купания в бассейне аквапарка. Взрослые это увидели и поспешили на помощь несовершеннолетнему.
«Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался», — указывается в сообщении.
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