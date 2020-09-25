В рязанском аквапарке утонул школьник из Тульской области

Школьник из Тульской области утонул в аквапарке в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по Рязанской области.

Как стало известно, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области и сопровождающие их взрослые проводили время в одном из рязанских аквапарков.

По данным следствия, 13-летний мальчик начал тонуть во время купания в бассейне аквапарка. Взрослые это увидели и поспешили на помощь несовершеннолетнему.

«Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался», — указывается в сообщении.

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