В России запретят использовать пиротехнику на митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях с 1 января 2021 года, следует из постановления правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

«Применение пиротехнических изделий, ...соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования», — отмечается в документе.

Правило не распространяется на хлопушки и бенгальские огни.